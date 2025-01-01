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Киноафиша Музыка на выстоте. Душа танго

Музыка на выстоте. Душа танго

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Григорий Распопов (гитара), Дмитрий Яковлев (виолончель) Гитара и виолончель – удивительный по красоте дуэт! Такое сочетание тембров способно покорить своего слушателя, особенно, если на сцену выходит смелое, зажигательное, страстное и вечно протестующее – танго! Виртуозная игра лауреатов всероссийских и международных конкурсов Григория Распопова (гитара) и Дмитрия Яковлева (виолончель) наполнит атмосферу вечернего Екатеринбурга ритмами композиций Хорхе Кардосо, Энрике Гранадоса, Челсо Мачадо и других. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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