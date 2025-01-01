Музыка на выстоте. Душа танго

Исполнители: Григорий Распопов (гитара), Дмитрий Яковлев (виолончель) Гитара и виолончель – удивительный по красоте дуэт! Такое сочетание тембров способно покорить своего слушателя, особенно, если на сцену выходит смелое, зажигательное, страстное и вечно протестующее – танго! Виртуозная игра лауреатов всероссийских и международных конкурсов Григория Распопова (гитара) и Дмитрия Яковлева (виолончель) наполнит атмосферу вечернего Екатеринбурга ритмами композиций Хорхе Кардосо, Энрике Гранадоса, Челсо Мачадо и других. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана