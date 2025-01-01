Музыка на высоте. Вокруг света

Исполнители: Тамара Парамонова (саксофон), Александр Терещук (виолончель) Завораживающий, проникновенный и уникальный по своему звучанию Дуэт «Sax_Cello Duo» давно и прочно завоевал любовь и признание публики. Создавая собственные авторские аранжировки, Тамара Парамонова и Александр Терещук по-новому открывают мир музыки. В репертуаре композиции от барокко и танго до индийской раги и европейской народной музыки. Каждый концерт дуэта «Sax_Cello Duo», выразительный, эмоциональный, захватывает внимание слушателя с первых же минут. Премьера программы «Вокруг Света» состоялась в сезоне 2023-2024 и сразу завоевала симпатии публики. Фольклорные мотивы концерта переплетаются с авторской музыкой и увлекают аудиторию в удивительное путешествие по самым отдаленным уголкам нашей планеты. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана