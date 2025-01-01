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Киноафиша Музыка на высоте. Вокруг света

Музыка на высоте. Вокруг света

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Тамара Парамонова (саксофон), Александр Терещук (виолончель) Завораживающий, проникновенный и уникальный по своему звучанию Дуэт «Sax_Cello Duo» давно и прочно завоевал любовь и признание публики. Создавая собственные авторские аранжировки, Тамара Парамонова и Александр Терещук по-новому открывают мир музыки. В репертуаре композиции от барокко и танго до индийской раги и европейской народной музыки. Каждый концерт дуэта «Sax_Cello Duo», выразительный, эмоциональный, захватывает внимание слушателя с первых же минут. Премьера программы «Вокруг Света» состоялась в сезоне 2023-2024 и сразу завоевала симпатии публики. Фольклорные мотивы концерта переплетаются с авторской музыкой и увлекают аудиторию в удивительное путешествие по самым отдаленным уголкам нашей планеты. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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