Музыка на высоте. Вечер в Провансе

Исполнители: Евгений Гуренко (кнопочный аккордеон), Иван Даниленко (гитара) Дуэт ProVans – это сочетание музыки a la France с элементами джазовой импровизации. В репертуаре дуэта авторская и популярная музыка в стилях мюзет, танго, свинг, босса-нова и латино. В этот вечер вы почувствуете свободное дыхание поэтической Франции, услышите знаменитую композицию «Под небом Парижа» А. Жиро, «Осенние листья» В. Косма, «Soleil» и «Лаурита» Р. Гальяно, «Michael» П. Маккартни и собственные композиции Евгения Гуренко! Вечер в компании Дуэта ProVans – идеальный антураж для романтического свидания влюбленной парочки или приятного вечера задушевных подруг. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана