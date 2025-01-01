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Киноафиша Музыка на высоте. Вечер в Провансе

Музыка на высоте. Вечер в Провансе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Евгений Гуренко (кнопочный аккордеон), Иван Даниленко (гитара) Дуэт ProVans – это сочетание музыки a la France с элементами джазовой импровизации. В репертуаре дуэта авторская и популярная музыка в стилях мюзет, танго, свинг, босса-нова и латино. В этот вечер вы почувствуете свободное дыхание поэтической Франции, услышите знаменитую композицию «Под небом Парижа» А. Жиро, «Осенние листья» В. Косма, «Soleil» и «Лаурита» Р. Гальяно, «Michael» П. Маккартни и собственные композиции Евгения Гуренко! Вечер в компании Дуэта ProVans – идеальный антураж для романтического свидания влюбленной парочки или приятного вечера задушевных подруг. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 1 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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