Музыка на высоте. Соло на закате

Сольный концерт Бориса Жвакина в филармонии

Великий виртуоз и мастер импровизации Борис Жвакин готов порадовать любителей музыки своим сольным концертом. Это не первая встреча музыканта с завсегдатаями «Музыкальной террасы»: его предыдущие выступления в дуэте с другими исполнителями оставили яркий след в сердцах зрителей.

На этот раз Борис Жвакин вынесет на сцену свои собственные творения, которые обещают быть уникальными и незабываемыми. Концерт пройдет в уютной обстановке, создавая идеальные условия для ночи, наполненной мелодиями и эмоциями.

Администрация детской филармонии обращает внимание, что в случае непогоды концерт может быть перенесен в зал имени М.И. Павермана. Так что не забудьте следить за обновлениями!