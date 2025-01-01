Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Музыка на высоте. Шопен в облаках

Музыка на высоте. Шопен в облаках

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
24 июля в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
6+
Эстрада
Музыка на высоте. Под небом Парижа
25 июля в 20:30 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Captown
16+
Хип-хоп
Captown
22 сентября в 20:00 Свобода
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше