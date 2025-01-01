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Музыка на высоте. Романтический джаз
Киноафиша Музыка на высоте. Романтический джаз

Музыка на высоте. Романтический джаз

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Анна Рогозина (вокал) и Сергей Чашкин (гитара) С крыши Детской филармонии гитарные переборы джазовых композиций Сергея Чашкина, дополненные чарующим вокалом Анны Рогозиной, прозвучат особенно прекрасно. В беспорядочный шум мегаполиса органично вольется джаз – свободный, прекрасный и вечно влюбленный. Сергей Чашкин – джазовый гитарист, преподаватель, композитор. Выпускник Berkelee College of Music в Бостоне (США). Резидент профессионального джазового клуба Everjazz в Екатеринбурге. Артист Джазового Ансамбля Свердловского Государственного Академического Театра Музыкальной Комедии. Выступал с такими музыкантами как: Michelle Walker, Erez Bar Noy, Tracy Hamlin, Sibel Kose, David Post, Eli Amin, Clairdee, Mark Gross, Branford Marsalis. Анна Рогозина – джазовая певица, обладательница проникновенного вокала, сотрудничает с джазовыми музыкантами Екатеринбурга и оркестром Lollypop Lorry. Создатель и лидер-вокал Mellow Tone Trio, участник трибьютов Radio Queen и EKB BOB MARLEY TRIBUTE BAND. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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