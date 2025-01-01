Музыка на высоте. Романтический джаз

Исполнители: Анна Рогозина (вокал) и Сергей Чашкин (гитара) С крыши Детской филармонии гитарные переборы джазовых композиций Сергея Чашкина, дополненные чарующим вокалом Анны Рогозиной, прозвучат особенно прекрасно. В беспорядочный шум мегаполиса органично вольется джаз – свободный, прекрасный и вечно влюбленный. Сергей Чашкин – джазовый гитарист, преподаватель, композитор. Выпускник Berkelee College of Music в Бостоне (США). Резидент профессионального джазового клуба Everjazz в Екатеринбурге. Артист Джазового Ансамбля Свердловского Государственного Академического Театра Музыкальной Комедии. Выступал с такими музыкантами как: Michelle Walker, Erez Bar Noy, Tracy Hamlin, Sibel Kose, David Post, Eli Amin, Clairdee, Mark Gross, Branford Marsalis. Анна Рогозина – джазовая певица, обладательница проникновенного вокала, сотрудничает с джазовыми музыкантами Екатеринбурга и оркестром Lollypop Lorry. Создатель и лидер-вокал Mellow Tone Trio, участник трибьютов Radio Queen и EKB BOB MARLEY TRIBUTE BAND. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана