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Киноафиша Музыка на высоте. От Миядзаки до аниме-хитов

Музыка на высоте. От Миядзаки до аниме-хитов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Владислав Чепинога (фортепиано) Редкий плейлист современного молодого человека обходится без музыки к аниме. Лучшие хиты составляют собственные программы на фестивалях и концертах. Опенинги, эндинги и отдельные вставные песни аниме точны и пронзительны, они создают подходящее настроение, характеризуют героев и эмоционально окрашивают сцены и прочно удерживают внимание зрителя. На концерте Владислава Чепиноги услышим знаменитые композиции из аниме «Унесенные призраками», «Навсикая из Долины ветров» и «Ходячий замок», сочинения «Навсегда, навсегда», «За пределами света» и «Тропический сад». В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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