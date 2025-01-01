Музыка на высоте. От Миядзаки до аниме-хитов

Исполнители: Владислав Чепинога (фортепиано) Редкий плейлист современного молодого человека обходится без музыки к аниме. Лучшие хиты составляют собственные программы на фестивалях и концертах. Опенинги, эндинги и отдельные вставные песни аниме точны и пронзительны, они создают подходящее настроение, характеризуют героев и эмоционально окрашивают сцены и прочно удерживают внимание зрителя. На концерте Владислава Чепиноги услышим знаменитые композиции из аниме «Унесенные призраками», «Навсикая из Долины ветров» и «Ходячий замок», сочинения «Навсегда, навсегда», «За пределами света» и «Тропический сад». В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана