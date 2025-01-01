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Киноафиша Музыка на высоте. Неоклассика по-итальянски

Музыка на высоте. Неоклассика по-итальянски

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Владислав Чепинога (фортепиано) Новая программа постоянного участника «Музыкальной террасы» Владислава Чепиноги! Самое время отдохнуть от суеты и окружающего каждого из нас информационного шума, побыть в состоянии покоя, ясности и простоты. На помощь современному человеку приходит эстетика минимализма и его любимое дитя – неоклассика. В этой музыке нет борьбы, но есть красота и наслаждение. В ее мелодиях движение времени, переливы воды, пространство, сотканное из воздуха. Вместо напряженной внутренней работы слушатель погружается в мягкий «транс», рефлексирует, растворяется в своих ощущениях... В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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