Музыка на высоте. Неоклассика по-итальянски

Исполнители: Владислав Чепинога (фортепиано) Новая программа постоянного участника «Музыкальной террасы» Владислава Чепиноги! Самое время отдохнуть от суеты и окружающего каждого из нас информационного шума, побыть в состоянии покоя, ясности и простоты. На помощь современному человеку приходит эстетика минимализма и его любимое дитя – неоклассика. В этой музыке нет борьбы, но есть красота и наслаждение. В ее мелодиях движение времени, переливы воды, пространство, сотканное из воздуха. Вместо напряженной внутренней работы слушатель погружается в мягкий «транс», рефлексирует, растворяется в своих ощущениях... В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана