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Киноафиша Музыка на высоте. Небесные голоса

Музыка на высоте. Небесные голоса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Неточное шоу
22 августа в 20:00 Pravda Bar
от 800 ₽
Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
24 октября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Сетлист
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Юмор
Сетлист
30 июля в 20:00 Standup Bar
от 200 ₽
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