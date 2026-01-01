Музыка на высоте. Королева красоты

Концерт «Королева красоты» в Свердловской филармонии

Квартет «13 струн» приглашает вас на романтический концерт «Королева красоты». В этот вечер прозвучат лучшие песни о любви, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

На сцене выступит баритон Алексей Петров, известный и любимый многими в Екатеринбурге. Его притягательный голос создаст атмосферу уюта и душевности, что сделает этот вечер поистине незабываемым.

В программе концерта — популярные композиции таких знаменитых авторов, как Александр Пахмутова, Александр Зацепин, Валентин Дашкевич, Алексей Петров, Арно Бабаджанян, Евгений Крылатов, Микаэл Таривердиев, Исаак Дунаевский, Виктор Сидоров и многие другие. Эти мелодии с легкостью проникают в самое сердце, вызывая самые тёплые эмоции.

Обратите внимание, что в случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М. И. Павермана. Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой в компании замечательных исполнителей!