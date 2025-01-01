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Музыка на высоте. Классик-лайт
Киноафиша Музыка на высоте. Классик-лайт

Музыка на высоте. Классик-лайт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Алексей Захаров (саксофон), Ольга Захарова (фортепиано) Изысканные музыкальные вечера «Классик-лайт», наполняющие атмосферу вечернего Екатеринбурга джазовыми импровизациями и популярными хитами из классических произведений, уже снискали любовь и восхищение своих зрителей. Невероятно харизматичный, в совершенстве владеющий саксофоном музыкант Алексей Захаров и блистательная пианистка Ольга Захарова не нуждаются в представлении. Настоящие ценители понимают – это будет прекрасный вечер. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 26 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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