Музыка на высоте. Классик-лайт

Исполнители: Алексей Захаров (саксофон), Ольга Захарова (фортепиано) Изысканные музыкальные вечера «Классик-лайт», наполняющие атмосферу вечернего Екатеринбурга джазовыми импровизациями и популярными хитами из классических произведений, уже снискали любовь и восхищение своих зрителей. Невероятно харизматичный, в совершенстве владеющий саксофоном музыкант Алексей Захаров и блистательная пианистка Ольга Захарова не нуждаются в представлении. Настоящие ценители понимают – это будет прекрасный вечер. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана