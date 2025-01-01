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Киноафиша Музыка на высоте. Ирландский вечер

Музыка на высоте. Ирландский вечер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Илья Зырянов (флейты), Александр Ачимов (гитара) Ольга Баталова (фортепиано) Впервые в программе концертов на крыше! Гитара, фортепиано и несколько флейт мультиинструменталиста Ильи Зырянова заставят окружающий мегаполис исчезнуть, уступив место горным ирландским ландшафтам. Музыка то лиричная, то зажигательная, затягивает в свой особенный мир, в котором можно раствориться без остатка, потеряв счет времени. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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