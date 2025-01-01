Музыка на высоте. Ирландский вечер

Исполнители: Илья Зырянов (флейты), Александр Ачимов (гитара) Ольга Баталова (фортепиано) Впервые в программе концертов на крыше! Гитара, фортепиано и несколько флейт мультиинструменталиста Ильи Зырянова заставят окружающий мегаполис исчезнуть, уступив место горным ирландским ландшафтам. Музыка то лиричная, то зажигательная, затягивает в свой особенный мир, в котором можно раствориться без остатка, потеряв счет времени. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана