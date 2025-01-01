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Киноафиша Музыка на высоте. Джаз на закате

Музыка на высоте. Джаз на закате

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Борис Жвакин (кларнет) Великолепный импровизатор и виртуоз Борис Жвакин уже знаком завсегдатаям «Музыкальной террасы» по своим выступлениям в дуэте с другими музыкантами. На этот раз он выступит с сольным концертом. В центре внимания – кларнет, один из самых мелодичных и виртуозных из группы деревянных духовых инструментов. Он просто создан для исполнения джазовых композиций! Первоклассный музыкант, с огромным стажем выступлений, владеет многими музыкальными инструментами. Исполнив популярные джазовые композиции Бенни Гудмана, Бесси Смита, Чарли Паркер, Чарли Паркера, Диззи Геллеспи, Харта Уэндома, он напомнит поклонникам традиционного джаза, как хорош в этой музыке кларнет. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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