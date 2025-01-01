Музыка на высоте. Джаз на закате

Исполнители: Борис Жвакин (кларнет) Великолепный импровизатор и виртуоз Борис Жвакин уже знаком завсегдатаям «Музыкальной террасы» по своим выступлениям в дуэте с другими музыкантами. На этот раз он выступит с сольным концертом. В центре внимания – кларнет, один из самых мелодичных и виртуозных из группы деревянных духовых инструментов. Он просто создан для исполнения джазовых композиций! Первоклассный музыкант, с огромным стажем выступлений, владеет многими музыкальными инструментами. Исполнив популярные джазовые композиции Бенни Гудмана, Бесси Смита, Чарли Паркер, Чарли Паркера, Диззи Геллеспи, Харта Уэндома, он напомнит поклонникам традиционного джаза, как хорош в этой музыке кларнет. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана