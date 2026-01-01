Музыка на все времена
6+
О концерте

Концерт классической и инструментальной музыки в Филармонии

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии представляет концерт, на котором прозвучит сочетание классической и инструментальной музыки. В программу войдут произведения различных жанров и эпох, исполняемые под руководством талантливых дирижеров Вадима Кузьминского и Михаила Готлиба.

История оркестра

Государственный эстрадно-симфонический оркестр был создан 6 сентября 2006 года в результате слияния филармонического камерного оркестра и оркестра эстрадно-джазовой музыки «Екатеринодар-бэнд». Это объединение дало возможность расширить репертуар и художественно-музыкальные возможности коллектива.

Сотрудничество с артистами

Оркестр славится не только блестящим исполнением известных хитов и джазовых стандартов, но и активным сотрудничеством с выдающимися артистами. В его репертуаре программы с «Арией», «Scorpions», вокалисткой «Nightwish» Тарьей Турунен, Ронни Ромеро, группой «Vagabond» и многими другими. Коллектив принимал участие в значимых мероприятиях, включая концерты в Государственном Кремлевском Дворце.

Почему стоит посетить

Это уникальная возможность насладиться живой музыкой в исполнении профессиональных музыкантов. Оркестр известен своей энергичной и эмоциональной игрой, что делает каждое выступление незабываемым. Событие будет интересно любителям классической и инструментальной музыки, а также всем, кто ценит живые концертные выступления.

Июнь
21 июня воскресенье
17:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

