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Музыка на стыке блюза и рока: Анастасия Кулагина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка на стыке блюза и рока: Анастасия Кулагина

Музыка на стыке блюза и рока: Анастасия Кулагина

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка на стыке блюза и рока: Концерт Анастасии Кулагиной в Москве

Блюз-музыка — это не просто жанр, это настоящая душа музыки. Она проникает глубоко в сердце и обнажает чувства каждого по-своему. В исполнении Анастасии Кулагиной блюз звучит особенно честно и откровенно.

Драйв и чувственность

Концерт Анастасии — это сочетание драйва и напора с чувственным исполнением. В программе представлены как собственные интерпретации популярных композиций, так и авторские песни, которые не оставят равнодушным ни одного слушателя.

Знаковые имена

Если вам знакомы имена таких артистов, как Beth Hart, Etta James, Creedence Clearwater Revival и Tina Turner, то этот концерт станет для вас настоящим музыкальным открытием. Анастасия мастерски передает атмосферу этих исполнителей, добавляя в каждую ноту свою индивидуальность.

Не пропустите!

Приходите на концерт Анастасии Кулагиной, чтобы насладиться настоящим блюзом, который позволит вам погрузиться в мир эмоций и чувств. Уверены, вы уйдете с концерта с новым взглядом на музыку!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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