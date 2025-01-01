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Музыка на крыше. Скрипач на крыше
Киноафиша Музыка на крыше. Скрипач на крыше

Музыка на крыше. Скрипач на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Макс Вайс (скрипка) Каждое сольное выступление скрипача-виртуоза Макса Вайса – космос. Молодой, темпераментный и бесконечно талантливый, он заставляет своих слушателей забыть о жизненной суете и погрузиться в удивительный, непознаваемый мир тонких чувств. С одинаковой легкостью Макс Вайс исполняет музыку самых разных стилей, в его репертуаре классика и популярные хиты эстрады, а индивидуальность его игры не спутаешь ни с чем. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 28 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 6 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 14 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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