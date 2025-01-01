Музыка на крыше. Скрипач на крыше

Исполнители: Макс Вайс (скрипка) Каждое сольное выступление скрипача-виртуоза Макса Вайса – космос. Молодой, темпераментный и бесконечно талантливый, он заставляет своих слушателей забыть о жизненной суете и погрузиться в удивительный, непознаваемый мир тонких чувств. С одинаковой легкостью Макс Вайс исполняет музыку самых разных стилей, в его репертуаре классика и популярные хиты эстрады, а индивидуальность его игры не спутаешь ни с чем. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана