Музыка на бис
Музыка на бис

Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
О концерте

Музыка на бис: вечер струнного квартета

«Музыка на бис» — это камерная концертная программа, проходящая в уютной «Музыкальной квартире на Тверской». Здесь музыканты исполняют самые яркие и популярные миниатюры, которые часто становятся финальным подарком для зрителей.

В этот вечер на сцене выступит струнный «Доминант-квартет», который представит каскад знаменитых произведений классической музыки. Среди них:

В. А. Моцарт

Откроет программу 1-я часть «Маленькой ночной серенады» — одна из самых узнаваемых и любимых мелодий композитора.

Й. Гайдн

Затем будет исполнен Менуэт из Квартета «Жаворонок». Это произведение отличается легкостью и изяществом, что делает его истинным шедевром камерной музыки.

И. С. Бах

Завершит концерт знаменитая «Ария», которая раскрывает широкий диапазон эмоций и запоминается своей глубиной.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Уютная атмосфера и высокое качество звучания сделают этот вечер незабываемым.

29 мая пятница 19:00
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

