Музыка моего дятла
Музыка моего дятла

Спектакль Музыка моего дятла

Постановка
ТриЧетыре 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мир слепой девочки. Спектакль с тифлокомментариями

Особенный взгляд на мир
В центре спектакля — маленькая девочка, которая воспринимает окружающий мир по-своему. Она дружит с невидимым слоном, гуляет с дедушкиной тростью и ныряет в океан в поисках друзей. Её реальность полна фантазий и гармонии, в которых она находит своё место.

История о восприятии и взаимодействии
Спектакль рассказывает о жизни слепой девочки и её уникальном восприятии мира. Мы "увидим" её фантазии и способы взаимодействия с окружающими героями.

Театральные средства выражения
Для передачи её внутреннего мира используются различные театральные техники: теневой театр, анимация, а также удивительные куклы. Всё это помогает зрителям погрузиться в её переживания и фантазии.

О счастье и взаимопонимании
Спектакль говорит о том, как важно быть понятым, и о поисках счастья, которые могут быть очень разными, но одинаково важными для каждого. Важной частью спектакля является тифлокомментарий, который делает его доступным для зрителей с нарушениями зрения.

Режиссер
Арина Юдинцева
В ролях
Дарья Мустафина
Анна Белопухова
Анна Соколова-Селивановская
Александр Лозицкий
Кирилл Смирнов

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
12:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽

