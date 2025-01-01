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Музыка мирового кино
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Музыка мирового кино

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка мирового кино: Концерт живой музыки в Гранд-холл Сибирь

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Музыка мирового кино», который состоится в Гранд-холле Сибирь. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей кино и музыки.

Что вас ждет на концерте?

В программе концерта — живое исполнение самых известных мелодий из культовых фильмов. Звучат композиции, которые стали неотъемлемой частью кинематографа. Вы сможете насладиться музыкой, написанной такими мастерами, как Эннио Морриконе, Ганс Циммер и Джон Уильямс.

Интересные факты

  • Знаете ли вы, что многие мелодии из фильмов стали хитами, которые исполняются на концертах по всему миру?
  • В этом концерте участвуют известные музыканты и оркестры, которые уже не раз радовали зрителей своими выступлениями.
  • Каждая мелодия будет сопровождаться видеорядом, что создаст уникальную атмосферу и погрузит вас в мир кино.

Не пропустите!

Концерт «Музыка мирового кино» пройдет в ближайшую субботу. Убедитесь, что у вас есть билеты, чтобы не упустить возможность насладиться живым исполнением ваших любимых музыкальных тем!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 10 декабря
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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