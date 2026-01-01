Спектакль Музыка между строк

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный переписке выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского и его покровительницы Надежды Филаретовны фон Мекк. Это более тысячи писем, в которых два человека, никогда не встречавшиеся лицом к лицу, доверяли друг другу самые сокровенные мысли о музыке, жизни, радостях и сомнениях.
Переписка Чайковского и фон Мекк стала настоящей энциклопедией русской жизни конца XIX века. Эти письма были переведены на многие языки и издавались в разных странах, раскрывая глубокую личную историю, которая смогла повлиять на творческий путь композитора. Благодаря поддержке Надежды Филаретовны, Чайковский оставил преподавание и полностью посвятил себя музыке, создав произведения, ставшие жемчужинами мировой культуры.
В спектакле звучат подлинные письма, а также фрагменты симфоний, камерной музыки и опер, исполненные талантливым пианистом Кириллом Кашуниным. Зрители смогут узнать захватывающие истории о создании таких произведений, как «Буря», «Франческа да Римини» и Первый фортепианный концерт. Кроме того, вас ждет рассказ о характере и судьбе Надежды Филаретовны, чье имя навсегда останется в истории русской культуры.
Не упустите возможность стать свидетелем этого необычного театрального события, полное душевности и музыкальной магии. Спектакль пройдет без антракта и продлится 1 час 30 минут.