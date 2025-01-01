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Музыка любви при свечах
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Музыка любви при свечах

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О концерте/спектакле

Музыка любви при свечах

Как сказать о своей любви, когда не хватает слов? 

Представьте: в уютном зале гаснет свет. Шелестят вечерние платья и партитуры оркестрантов. Сотни свечей мерцают вокруг, как россыпь звёзд на ночном небе. Все заботы как будто тают в их ласковом свечении. Звучит нежная мелодия скрипки. Начинается волшебство.

Ощутите его здесь и сейчас, ведь другого такого момента уже не будет. Пока симфонический оркестр исполняет шедевры классики и современности о любви, прислушайтесь к своему сердцу. Музыка — ключ к самым сокровенным чувствам. Позвольте им открыться в этот вечер и насладитесь атмосферой необыкновенной нежности и тепла в кругу тех, кто вам по-настоящему дорог.

Ваш вечер, ваша симфония

Это только ваш вечер, это ваша симфония любви. Прикоснитесь к прекрасному и подарите бесценные мгновения счастья и вдохновения себе и близким на концерте «Музыка любви при свечах» в МТС Live Холл.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 9 ноября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 1800 ₽

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