Музыка красоты
Билеты от 300₽
Киноафиша Музыка красоты

Музыка красоты

Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Елизаветы Джангировой «Музыка красоты»

Дорогие друзья! Приглашаем вас на самое яркое событие этой осени — сольный концерт восходящей оперной звезды Елизаветы Джангировой. Обладательница титула «Мисс Россия», она завораживает зрителей редким лирическим голосом и сценическим артистизмом.

Музыкальная палитра

Во время концерта прозвучат известные арии и романсы как русских, так и зарубежных композиторов, а также современные произведения и джазовые номера. Это богатство музыкального материала сделает каждый момент выступления незабываемым.

Световое оформление

Световое оформление большого зала Музея Скрябина поможет погрузиться в атмосферу высокого искусства и добавит волшебства в каждую ноту концерта.

Гастрономическое исполнение

В концерте принимает участие фортепианный дуэт Alina&Katerina Duo, состоящий из талантливых лауреатов всероссийских и международных конкурсов — Алины Шерняковой и Екатерины Березань. Художественный руководитель и концертмейстер вечера — лауреат международных конкурсов Александр Анасенко.

Не пропустите это уникальное музыкальное событие, которое подарит вам море эмоций и незабываемый вечер!

Купить билет на концерт Музыка красоты

Помощь с билетами
Октябрь
8 октября среда
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 300 ₽

Фотографии

Музыка красоты Музыка красоты Музыка красоты Музыка красоты

