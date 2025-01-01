Музыка, которая живет

Концерт к 100-летию Владимира Шаинского

В честь столетия со дня рождения знаменитого композитора Владимира Шаинского, пройдет особенный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. Это событие будет разделено на два отделения, в которых зрители смогут насладиться творчеством одного из самых ярких представителей российской музыкальной культуры.

Исполнители

На сцене выступят:

Солисты Новосибирской оперы

Лауреаты международного конкурса «Goodwin Art»

Детский хор театра

Камерный ансамбль «Музыка для нас»

Руководители и постановщики

В концерте задействованы талантливые режиссеры и руководители:

Режиссер: Игорь Бондаренко

Музыкальный руководитель: Наталья Жук

Хормейстер детского хора: Маргарита Мезенцева

Не упустите возможность погрузиться в мир мелодий, которые знакомы многим с детства. Концерт станет отличным способом отметить юбилей выдающегося композитора и насладиться живым исполнением классических произведений.