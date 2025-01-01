Меню
Музыка, которая живет
Концерт к 100-летию Владимира Шаинского

В честь столетия со дня рождения знаменитого композитора Владимира Шаинского, пройдет особенный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. Это событие будет разделено на два отделения, в которых зрители смогут насладиться творчеством одного из самых ярких представителей российской музыкальной культуры.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Солисты Новосибирской оперы
  • Лауреаты международного конкурса «Goodwin Art»
  • Детский хор театра
  • Камерный ансамбль «Музыка для нас»

Руководители и постановщики

В концерте задействованы талантливые режиссеры и руководители:

  • Режиссер: Игорь Бондаренко
  • Музыкальный руководитель: Наталья Жук
  • Хормейстер детского хора: Маргарита Мезенцева

Не упустите возможность погрузиться в мир мелодий, которые знакомы многим с детства. Концерт станет отличным способом отметить юбилей выдающегося композитора и насладиться живым исполнением классических произведений.

Декабрь
14 декабря воскресенье
15:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36

