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Музыка королевского фейерверка и картинки с выставки. Флейта и орган при свечах
Киноафиша Музыка королевского фейерверка и картинки с выставки. Флейта и орган при свечах

Музыка королевского фейерверка и картинки с выставки. Флейта и орган при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка королевского фейерверка и картинки с выставки — концерт Flute Masters

Приглашаем вас на незабываемый концерт потрясающего ансамбля Flute Masters, который состоится в уникальном пространстве Римско-католического храма Матери Божией Лурдской. Под руководством харизматичного Олега Батаева и виртуоза органа Елены Малевой вы погрузитесь в калейдоскоп стилей, жанров и эпох.

Программа концерта

В программе прозвучат шедевры золотой классики в новых интерпретациях для флейт. Концерт включает:

  • Георг Бём — Прелюдия и фуга до мажор
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Ференц Лист — Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H S. 260
  • Георг Фридрих Гендель — Оркестровая сюита «Музыка королевского фейерверка» HWV 351
  • Камиль Сен-Санс — Симфоническая поэма «Пляска смерти» № 3 op. 40
  • Модест Мусоргский — «Картинки с выставки»
  • Анатолий Лядов — Три песни из оркестровой сюиты «8 русских народных песен» соч. 58

Уникальные исполнители

Концерт будет исполнен ансамблем Flute Masters с участием лауреата международных конкурсов Елены Малевой на органе. Вы сможете насладиться музыкой в исполнении одного из уникальных исторических органов семейства Walcker, который был построен в 1910 году.

Место проведения

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской — это уникальный уголок Петербурга, спроектированный Леонтием Бенуа. Храм был построен с разрешения императора Николая II и является единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период.

Интересные факты

Вы знали, что к визиту президента Франции Шарля де Голля в 1966 году Ковенский переулок украсили за одну ночь? Это свидетельствует о важности этого места для культурной жизни Петербурга.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барочной и романтической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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