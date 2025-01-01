Музыка королевского фейерверка и картинки с выставки. Флейта и орган при свечах

Приглашаем вас на незабываемый концерт потрясающего ансамбля Flute Masters, который состоится в уникальном пространстве Римско-католического храма Матери Божией Лурдской. Под руководством харизматичного Олега Батаева и виртуоза органа Елены Малевой вы погрузитесь в калейдоскоп стилей, жанров и эпох.
В программе прозвучат шедевры золотой классики в новых интерпретациях для флейт. Концерт включает:
Концерт будет исполнен ансамблем Flute Masters с участием лауреата международных конкурсов Елены Малевой на органе. Вы сможете насладиться музыкой в исполнении одного из уникальных исторических органов семейства Walcker, который был построен в 1910 году.
Римско-католический храм Матери Божией Лурдской — это уникальный уголок Петербурга, спроектированный Леонтием Бенуа. Храм был построен с разрешения императора Николая II и является единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период.
Вы знали, что к визиту президента Франции Шарля де Голля в 1966 году Ковенский переулок украсили за одну ночь? Это свидетельствует о важности этого места для культурной жизни Петербурга.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барочной и романтической музыки!