Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения

Музыка Возрождения: Вечер Погружения в Эпоху

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, посвященному музыке Возрождения — эпохе, где искусство и жизнь переплетались в ярком танце и мелодии. Это время, когда радостное свободолюбие жизни преобладало над монашеским аскетизмом, а пестрые ритмы и светские песни заполняли площади и театры.

Программа вечера

В программе вас ждут темпераментные ритмы Испании и Италии, старинные танцы Нидерландов и произведения английских композиторов. Уникальный дуэт органа и барочной гитары создаст атмосферу Европы времен великих мастеров: Уильяма Шекспира, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти.

Произведения

Антонио де Кабесон. Вариации на песню «Требовательная дама» (Diferencias sobre «La Dama Le Demanda»)

Антонио де Кабесон. Вариации на миланскую гальярду (Diferencias sobre «La Gallarda Milanesa»)

Джорджио Майнерио. Языческое Пассамеццо и Сальтарелло (Passamezzo Paganina – Saltarello)

Диего Ортис. Ричеркар третьего тона на тему «O, счастливы глаза мои»

Уильям Бёрд. «Флейта и барабан» из сюиты «Битва»

Антонио де Кабесон. Павана с вариациями

Рождественская кэрол «Замерз декабрь»

Виреле «Mariam, matrem virginem, attoliter» из «Красной книги монастыря Монсеррат», Каталония, XV в.

Джорджо Майнерио. Старинное Пассамеццо и Сальтарелло

Неизвестный автор XVI в. Дамп миледи

Кэри Тильман Сузато. Рондо «Почему»

Антонио Валенте. La Romanesca

Джорджо Майнерио. Сальтарелло «Любезный огородник»

Хосе Рамон Саэс Хордан. Барабанщик (Tamborilero)

Диего Ортис. Ричеркар второго тона

Орацио Векки. Сальтарелло «Возрадуемся вместе»

Исполнители

Вечер проведут лауреаты международных конкурсов:

Дмитрий Черевко (барочная гитара)

Андрей Шейко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Программа может быть изменена.