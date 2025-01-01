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Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения

Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка Возрождения: Вечер Погружения в Эпоху

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, посвященному музыке Возрождения — эпохе, где искусство и жизнь переплетались в ярком танце и мелодии. Это время, когда радостное свободолюбие жизни преобладало над монашеским аскетизмом, а пестрые ритмы и светские песни заполняли площади и театры.

Программа вечера

В программе вас ждут темпераментные ритмы Испании и Италии, старинные танцы Нидерландов и произведения английских композиторов. Уникальный дуэт органа и барочной гитары создаст атмосферу Европы времен великих мастеров: Уильяма Шекспира, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти.

Произведения

  • Антонио де Кабесон. Вариации на песню «Требовательная дама» (Diferencias sobre «La Dama Le Demanda»)
  • Антонио де Кабесон. Вариации на миланскую гальярду (Diferencias sobre «La Gallarda Milanesa»)
  • Джорджио Майнерио. Языческое Пассамеццо и Сальтарелло (Passamezzo Paganina – Saltarello)
  • Диего Ортис. Ричеркар третьего тона на тему «O, счастливы глаза мои»
  • Уильям Бёрд. «Флейта и барабан» из сюиты «Битва»
  • Антонио де Кабесон. Павана с вариациями
  • Рождественская кэрол «Замерз декабрь»
  • Виреле «Mariam, matrem virginem, attoliter» из «Красной книги монастыря Монсеррат», Каталония, XV в.
  • Джорджо Майнерио. Старинное Пассамеццо и Сальтарелло
  • Неизвестный автор XVI в. Дамп миледи
  • Кэри Тильман Сузато. Рондо «Почему»
  • Антонио Валенте. La Romanesca
  • Джорджо Майнерио. Сальтарелло «Любезный огородник»
  • Хосе Рамон Саэс Хордан. Барабанщик (Tamborilero)
  • Диего Ортис. Ричеркар второго тона
  • Орацио Векки. Сальтарелло «Возрадуемся вместе»

Исполнители

Вечер проведут лауреаты международных конкурсов:

  • Дмитрий Черевко (барочная гитара)
  • Андрей Шейко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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