Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения

Музыка Возрождения: Вечер Погружения в Эпоху
Приготовьтесь к незабываемому вечеру, посвященному музыке Возрождения — эпохе, где искусство и жизнь переплетались в ярком танце и мелодии. Это время, когда радостное свободолюбие жизни преобладало над монашеским аскетизмом, а пестрые ритмы и светские песни заполняли площади и театры.
Программа вечера
В программе вас ждут темпераментные ритмы Испании и Италии, старинные танцы Нидерландов и произведения английских композиторов. Уникальный дуэт органа и барочной гитары создаст атмосферу Европы времен великих мастеров: Уильяма Шекспира, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти.
Произведения
- Антонио де Кабесон. Вариации на песню «Требовательная дама» (Diferencias sobre «La Dama Le Demanda»)
- Антонио де Кабесон. Вариации на миланскую гальярду (Diferencias sobre «La Gallarda Milanesa»)
- Джорджио Майнерио. Языческое Пассамеццо и Сальтарелло (Passamezzo Paganina – Saltarello)
- Диего Ортис. Ричеркар третьего тона на тему «O, счастливы глаза мои»
- Уильям Бёрд. «Флейта и барабан» из сюиты «Битва»
- Антонио де Кабесон. Павана с вариациями
- Рождественская кэрол «Замерз декабрь»
- Виреле «Mariam, matrem virginem, attoliter» из «Красной книги монастыря Монсеррат», Каталония, XV в.
- Джорджо Майнерио. Старинное Пассамеццо и Сальтарелло
- Неизвестный автор XVI в. Дамп миледи
- Кэри Тильман Сузато. Рондо «Почему»
- Антонио Валенте. La Romanesca
- Джорджо Майнерио. Сальтарелло «Любезный огородник»
- Хосе Рамон Саэс Хордан. Барабанщик (Tamborilero)
- Диего Ортис. Ричеркар второго тона
- Орацио Векки. Сальтарелло «Возрадуемся вместе»
Исполнители
Вечер проведут лауреаты международных конкурсов:
- Дмитрий Черевко (барочная гитара)
- Андрей Шейко (орган)
Дополнительная информация
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!
Программа может быть изменена.