Музыка КИНОшедевров в сиянии тысячи свечей
Музыка КИНОшедевров в сиянии тысячи свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка света: живые исполнения в окружении свечей

Приготовьтесь окунуться в атмосферу волшебства с живым исполнением любимых саундтреков из известных кинофильмов. Это уникальное событие перенесет вас в мир, где музыка и свет intertwine, создавая незабываемую атмосферу.

Звуки, которые говорят

Каждый номер программы — это целая история, которую вы сможете пережить среди огня тысячи свечей и звуков струнных инструментов. В репертуаре представлены треки из таких культовых фильмов, как:

  • Игра престолов
  • Звёздные войны
  • Гарри Поттер
  • Жизнь прекрасна
  • Индиана Джонс
  • Один дома
  • Хатико
  • Матрица
  • Завтрак у Тиффани
  • Пираты Карибского моря

Очарование свечей

Феерическое представление проходит в атмосфере, наполненной светом и теплом, где каждое произведение не только радует слух, но и создает визуальный праздник. Каждая мелодия знакома и близка, а тысячи свечей добавляют особенною магию к этому незабываемому вечеру.

Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта и пережить звуки великих кинолент в совершенно новом свете!

Октябрь
16 октября четверг
19:00
ДК химиков Казань, просп. Ямашева, 1
от 1990 ₽

