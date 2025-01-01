Меню
Музыка кино
Музыка кино

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: концерт русских народных инструментов

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина вместе с ансамблем солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет» представляют уникальный концерт, где зазвучат самые любимые мелодии советского кино.

Программа вечера

Гостям концерта предстоит услышать музыкальные шедевры Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Александра Зацепина и других композиторов, подаривших нам незабываемые звуковые образы из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Двенадцать стульев» и многих других.

Путешествие во времени

Слушателей ждет захватывающее путешествие во времени: в программе представлены лирические вальсы из «Берегись автомобиля», ироничные куплеты Остапа Бендера, пронзительная «Одинокая гармони» и заводная «Погоня» из «Неуловимых мстителей».

Новая аранжировка

Особенностью вечера станет исполнение музыки в аранжировке для народных инструментов. Это придаст знакомым мелодиям новое, теплое и глубокое звучание, создавая атмосферу, в которой зрители смогут вновь влюбиться в полюбившиеся фильмы и песни.

Не упустите возможность заново окунуться в мир любимого кино через призму музыки, которая стала частью нашей жизни!

В других городах
Ноябрь
1 ноября суббота
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 150 ₽

Фотографии

Музыка кино Музыка кино Музыка кино

