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Музыка Кино. Ю.Каспарян и оркестр
Киноафиша Музыка Кино. Ю.Каспарян и оркестр

Музыка Кино. Ю.Каспарян и оркестр

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка группы "Кино" в исполнении симфонического оркестра

Ощутите величие музыки культовой группы «Кино» в новом формате — в сопровождении симфонического оркестра! Этот уникальный проект, созданный гитаристом группы Юрием Каспаряном и композитором Игорем Вдовиным, существует уже более десяти лет и покорил сердца поклонников Виктора Цоя и его творчества.

Живая легенда на сцене

Юрий Каспарян — легендарный гитарист «Кино» и солист проекта — вновь подарит зрителям неповторимое звучание любимых композиций. Его эмоциональная игра передает не только мелодии, но и глубокие смыслы каждой песни Виктора Цоя. Под его исполнение, каждое слово обретает новые краски.

Симфоническое сопровождение

Под руководством дирижёра Антона Шабурова, лауреата международных конкурсов, симфонический оркестр добавляет музыке «Кино» глубину и масштабность, создавая уникальное сочетание рока и классики. На сцене вместе с оркестром выступят барабанщик Олег Шунцов и бас-гитарист Виктор Савич, которые создают мощный ритм, подчёркивая энергетику каждой песни.

Уникальный видеоряд

Концерт сопровождается специально созданным видеорядом от Александра Цоя, сына Виктора Цоя. Видеопроекции усиливают атмосферу, погружая зрителей в мир группы «Кино» и воспроизводя дух времени.

Что вас ждёт?

На концерте прозвучат лучшие композиции группы «Кино», ставшие символом целого поколения: «Группа крови», «Перемен», «Звезда по имени Солнце» и другие хиты. Это событие подарит ни с чем не сравнимое удовольствие от музыки, знакомой каждому, но открывающейся с новой, симфонической стороны.

Не пропустите шанс стать частью уникального концерта, который объединяет в себе рок-наследие Виктора Цоя и изящество симфонической музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
20:00 от 2800 ₽

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