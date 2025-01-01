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Музыка кино. Сердца четырех
Киноафиша Музыка кино. Сердца четырех

Музыка кино. Сердца четырех

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Музыка кино» в Краснодаре

Концерт «Музыка кино» станет настоящим подарком для краснодарской публики! В программе представлены красивые мелодии из любимых отечественных фильмов, которые перенесут зрителей в чарующий мир кино.

Яркие сценические номера

Артисты Музыкального театра предстанут в образах милых сердцу героев кинолент, создавая незабываемую атмосферу. Концерт обещает быть насыщенным яркими сценическими номерами, которые впечатлят каждого зрителя.

Участники концерта

В концерте примут участие:

  • симфонический оркестр;
  • солисты;
  • хор;
  • балет Музыкального театра.

Творческий состав

Дирижёры концерта — заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский и Юрий Богатырёв. Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко, который известен своими яркими и запоминающимися постановками.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным шоу и погрузиться в мир любимого кино через музыку!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 августа
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Музыка кино. Сердца четырех Музыка кино. Сердца четырех

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