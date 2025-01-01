Музыка кино. Сердца четырех

Концерт «Музыка кино» в Краснодаре

Концерт «Музыка кино» станет настоящим подарком для краснодарской публики! В программе представлены красивые мелодии из любимых отечественных фильмов, которые перенесут зрителей в чарующий мир кино.

Яркие сценические номера

Артисты Музыкального театра предстанут в образах милых сердцу героев кинолент, создавая незабываемую атмосферу. Концерт обещает быть насыщенным яркими сценическими номерами, которые впечатлят каждого зрителя.

Участники концерта

В концерте примут участие:

симфонический оркестр;

солисты;

хор;

балет Музыкального театра.

Творческий состав

Дирижёры концерта — заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский и Юрий Богатырёв. Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко, который известен своими яркими и запоминающимися постановками.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным шоу и погрузиться в мир любимого кино через музыку!