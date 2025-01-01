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Музыка из японского аниме и Disney. При свечах
Киноафиша Музыка из японского аниме и Disney. При свечах

Музыка из японского аниме и Disney. При свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это не просто культурное пространство, а настоящая историческая жемчужина. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, славившаяся своим великолепным органом Walcker. Сейчас в этом красивом месте установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, который был привезён из Нидерландов в 2020 году.

В этот вечер вас ждет уникальный концерт, в котором струнный квартет подарит жизнь ярким и узнаваемым мелодиям из японского аниме и диснеевских мультфильмов. Классические смычковые инструменты, такие как скрипки, альт и виолончель, раскроются в новом свете, исполняя саундтреки к культовым анимационным лентам.

Программа концерта

В программе концерта звучит музыка из популярных мультфильмов:

  • Алладин
  • Король лев
  • Русалочка
  • Рапунцель
  • Мой сосед Тоторо
  • Ведьмина служба доставки
  • Унесённые призраками
  • Ходячий замок

Исполнители

Концерт представит AURUM квартет:

  • Ани Агаджанян, скрипка
  • Надежда Соболевская, скрипка
  • Константин Соболевский, альт
  • Кирилл Алтухов, виолончель

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая соединяет культуры и традиции разных континентов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
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