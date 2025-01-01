Музыка из японского аниме и Disney. При свечах

Уникальный концерт в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это не просто культурное пространство, а настоящая историческая жемчужина. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, славившаяся своим великолепным органом Walcker. Сейчас в этом красивом месте установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, который был привезён из Нидерландов в 2020 году.

В этот вечер вас ждет уникальный концерт, в котором струнный квартет подарит жизнь ярким и узнаваемым мелодиям из японского аниме и диснеевских мультфильмов. Классические смычковые инструменты, такие как скрипки, альт и виолончель, раскроются в новом свете, исполняя саундтреки к культовым анимационным лентам.

Программа концерта

В программе концерта звучит музыка из популярных мультфильмов:

Алладин

Король лев

Русалочка

Рапунцель

Мой сосед Тоторо

Ведьмина служба доставки

Унесённые призраками

Ходячий замок

Исполнители

Концерт представит AURUM квартет:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая соединяет культуры и традиции разных континентов!