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Музыка из японского аниме и Disney. Концерт на крыше
Киноафиша Музыка из японского аниме и Disney. Концерт на крыше

Музыка из японского аниме и Disney. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки из аниме и мультфильмов дисней Disney на крыше Zarenkov Gallery

Наблюдать за любимым городом с высоты птичьего полёта в тёплый летний вечер под звуки любимых мелодий — это шанс сделать это лето по-настоящему незабываемым! В этот вечер вас ждет уникальный концерт, который проведет вас лабиринтами сюжетов японского аниме и диснеевской мультипликации.

Программа концерта

В исполнении скрипок, альта и виолончели оживут яркие и узнаваемые мелодии. Классические смычковые инструменты раскроются в новом качестве благодаря знаменитым саундтрекам к культовым анимационным лентам. В программе концерта будет сочетаться музыка из японских и американских мультфильмов, что обнаруживает связь континентов, культур и традиций.

Исполняемые произведения

  • Алладин
  • Король лев
  • Русалочка
  • Рапунцель
  • Мой сосед Тоторо
  • Ведьмина служба доставки
  • Унесённые призраками
  • Ходячий замок

Исполнители

Концерт представит квартет AURUM:

  • Ани Агаджанян, скрипка
  • Надежда Соболевская, скрипка
  • Константин Соболевский, альт
  • Кирилл Алтухов, виолончель

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет поколения и культуры!

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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
18:00 от 1600 ₽

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