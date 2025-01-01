Музыка из японского аниме и Disney. Концерт на крыше

Наблюдать за любимым городом с высоты птичьего полёта в тёплый летний вечер под звуки любимых мелодий — это шанс сделать это лето по-настоящему незабываемым! В этот вечер вас ждет уникальный концерт, который проведет вас лабиринтами сюжетов японского аниме и диснеевской мультипликации.
В исполнении скрипок, альта и виолончели оживут яркие и узнаваемые мелодии. Классические смычковые инструменты раскроются в новом качестве благодаря знаменитым саундтрекам к культовым анимационным лентам. В программе концерта будет сочетаться музыка из японских и американских мультфильмов, что обнаруживает связь континентов, культур и традиций.
Концерт представит квартет AURUM:
Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет поколения и культуры!