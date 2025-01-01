Меню
Музыка из воздуха: орган и терменвокс
Билеты от 1400₽
Музыка из воздуха: орган и терменвокс

Музыка из воздуха: орган и терменвокс

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Музыка из воздуха: уникальный концерт с участием терменвокса

6 июля в нашем театре состоится уникальное музыкальное событие — программа «Музыка из воздуха», в которой соединяются звуки органа и фантастический голос терменвокса. Это редкая возможность не только услышать, но и увидеть игру на этом удивительном инструменте, который создает звук без прикосновения.

Терменвокс и его магия

Терменвокс — инструмент, который всегда очаровывал слушателей своим космическим и потусторонним звучанием. Музыкант, играющий на терменвоксе, не касается его руками, а звук рождается из воздуха, создавая атмосферу настоящей магии.

Исполнители вечера

В программе примет участие органистка Олеся Кравченко и Пётр Термен — правнук знаменитого русского изобретателя Льва Термена, создавшего терменвокс. Пётр является одним из ведущих исполнителей на этом инструменте в мире и готов поделиться своим мастерством с публикой.

Программа концерта

Слушателей ожидают переложения популярных шедевров классической музыки и классического органного репертуара. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • Г. Ф. Гендель
  • К. В. Глюк
  • Ж. Бизе
  • А. Пьяццолла

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

9 ноября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 1400 ₽

