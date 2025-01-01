Меню
Музыка из советского кино
Киноафиша Музыка из советского кино

Музыка из советского кино

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка ностальгии: саундтреки из советских фильмов в Яани Кирик

В лютеранской церкви Яани Кирик состоится уникальное мероприятие, на котором прозвучат знаменитые саундтреки из популярных советских фильмов. Это событие обещает стать источником светлой ностальгии для всех гостей.

Атмосфера и впечатления

Программа концерта включает не только музыкальные произведения, но и захватывающие медиапроекции на стенах кирхи. Таким образом, зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу любимых кинокартин и вспомнить моменты, когда эти мелодии стали частью их жизни.

Для кого это мероприятие?

Концерт будет интересен тем, кто ценит музыку из кино и атмосферные выступления. Неповторимая комбинация звуков и визуальных эффектов создаст уникальную атмосферу, погружающую в мир советского кинематографа.

Не упустите возможность

Этот вечер подарит вам возможность снова пережить эмоции и воспоминания, связанные со знаменитыми фильмами. Пригласите друзей и разделите с ними этот непревзойденный опыт!

Декабрь
Февраль
28 декабря воскресенье
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1000 ₽
22 февраля воскресенье
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1000 ₽

