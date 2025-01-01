Меню
Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band
Киноафиша Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band

Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Moscow Klezmer Band: Музыкальное Путешествие во Времени

Moscow Klezmer Band — это уникальный ансамбль, который сочетает в себе традиции еврейской, балканской, цыганской и русской музыки. Их выступления — это не просто концерты, а настоящие погружения в атмосферу, где каждый может танцевать и наслаждаться волшебными мелодиями.

Музыка, Которая Затрагивает Сердце

На сцене ансамбля звучит огненный цыганский баян, еврейские кларнет и скрипка, а также контрабас, который создан для создания южных ритмов. Балканские барабаны добавляют драйва, заставляя зрителей двигаться в такт музыке.

Знакомьтесь с Музыкантами

  • Русский баян: Роман Петров
  • Скрипка: Елена Кеман
  • Вокал, флейта, дарбука: Максим Захаркин
  • Кларнет: Евгений Баринов
  • Контрабас: Дмитрий Коротков
  • Тромбон: Добрыня Антонов
  • Барабан: Владислав Исаев

Винтажная Атмосфера

Каждое выступление Moscow Klezmer Band переносит слушателей в эпоху патефонной музыки, создавая особую атмосферу. Уникальные композиции и мастерство исполнителей делают их концерты незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и погрузиться в мир звучаний, где прошлое встречается с настоящим!

Октябрь
9 октября четверг
16:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
26 октября воскресенье
16:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

