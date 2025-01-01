Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band

Moscow Klezmer Band: Музыкальное Путешествие во Времени

Moscow Klezmer Band — это уникальный ансамбль, который сочетает в себе традиции еврейской, балканской, цыганской и русской музыки. Их выступления — это не просто концерты, а настоящие погружения в атмосферу, где каждый может танцевать и наслаждаться волшебными мелодиями.

Музыка, Которая Затрагивает Сердце

На сцене ансамбля звучит огненный цыганский баян, еврейские кларнет и скрипка, а также контрабас, который создан для создания южных ритмов. Балканские барабаны добавляют драйва, заставляя зрителей двигаться в такт музыке.

Знакомьтесь с Музыкантами

Русский баян: Роман Петров

Роман Петров Скрипка: Елена Кеман

Елена Кеман Вокал, флейта, дарбука: Максим Захаркин

Максим Захаркин Кларнет: Евгений Баринов

Евгений Баринов Контрабас: Дмитрий Коротков

Дмитрий Коротков Тромбон: Добрыня Антонов

Добрыня Антонов Барабан: Владислав Исаев

Винтажная Атмосфера

Каждое выступление Moscow Klezmer Band переносит слушателей в эпоху патефонной музыки, создавая особую атмосферу. Уникальные композиции и мастерство исполнителей делают их концерты незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и погрузиться в мир звучаний, где прошлое встречается с настоящим!