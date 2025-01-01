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Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band
Билеты от 1500₽
Киноафиша Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band

Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Зажигательный вечер с Moscow Klezmer Band

Приглашаем вас на незабываемый концерт ансамбля Moscow Klezmer Band, который перенесет вас в мир еврейской, балканской и цыганской музыки. Этот уникальный коллектив умеет создавать атмосферу, полную энергии и ритма, благодаря сочетанию различных музыкальных традиций, в том числе и русской.

Музыка, заставляющая танцевать

На концерте вас ждет огненный цыганский баян, еврейские кларнет и скрипка, волшебный контрабас, южные трубы и балканские барабаны. Эти инструменты создадут такую музыкальную палитру, что даже самые скромные зрители не смогут устоять и будут танцевать под завораживающие мелодии.

Состав ансамбля

В состав Moscow Klezmer Band входят талантливые музыканты:

  • Русский баян – Роман Петров
  • Скрипка – Елена Кеман
  • Вокал, флейта, дарбука – Максим Захаркин
  • Кларнет – Евгений Баринов
  • Контрабас – Дмитрий Коротков
  • Тромбон – Добрыня Антонов
  • Барабан – Владислав Исаев

Погружение в музыкальную эпоху

Концерт перенесет вас в эпоху патефонной музыки, где винтажная атмосфера создаст ощущение настоящего праздника. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и зарядиться позитивом!

Ждем вас на нашем концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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