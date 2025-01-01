Музыка из местечка. Moscow Klezmer Band

Зажигательный вечер с Moscow Klezmer Band

Приглашаем вас на незабываемый концерт ансамбля Moscow Klezmer Band, который перенесет вас в мир еврейской, балканской и цыганской музыки. Этот уникальный коллектив умеет создавать атмосферу, полную энергии и ритма, благодаря сочетанию различных музыкальных традиций, в том числе и русской.

Музыка, заставляющая танцевать

На концерте вас ждет огненный цыганский баян, еврейские кларнет и скрипка, волшебный контрабас, южные трубы и балканские барабаны. Эти инструменты создадут такую музыкальную палитру, что даже самые скромные зрители не смогут устоять и будут танцевать под завораживающие мелодии.

Состав ансамбля

В состав Moscow Klezmer Band входят талантливые музыканты:

Русский баян – Роман Петров

Скрипка – Елена Кеман

Вокал, флейта, дарбука – Максим Захаркин

Кларнет – Евгений Баринов

Контрабас – Дмитрий Коротков

Тромбон – Добрыня Антонов

Барабан – Владислав Исаев

Погружение в музыкальную эпоху

Концерт перенесет вас в эпоху патефонной музыки, где винтажная атмосфера создаст ощущение настоящего праздника. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и зарядиться позитивом!

Ждем вас на нашем концерте!