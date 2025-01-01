Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка из к/ф «Брат» и «Брат-2» в Нюре
Киноафиша Музыка из к/ф «Брат» и «Брат-2» в Нюре

Музыка из к/ф «Брат» и «Брат-2» в Нюре

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют саундтреков фильма «Брат» и «Брат-2» в Новосибирске

7 сентября в гастробаре «Нюра» пройдет уникальное музыкальное событие. В исполнении группы «Импульсы» прозвучат культовые композиции из легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2».

Погружение в атмосферу 90-х

Этот трибьют позволит вам вновь ощутить дух времени: хиты из культового фильма будут исполнены под живые гитарные риффы и мощный вокал профессиональных музыкантов. Музыка, которая стала символом целой эпохи, подарит незабываемые эмоции и воспоминания.

Не упустите возможность!

Начало выступления запланировано на 20:00. Приходите в «Нюра», расположенный по адресу: ул. Советская, 52, и насладитесь великолепным концертом в компании единомышленников.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 сентября
Нюра Новосибирск, Советская, 52
20:00 от 590 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
14 ноября в 19:00 ДК «Прогресс»
от 800 ₽
Стендап. Опытные комики
18+
Юмор
Стендап. Опытные комики
30 сентября в 21:00 Standup Room
от 300 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
19 сентября в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше