Музыка из к/ф «Брат» и «Брат-2» в Нюре

Трибьют саундтреков фильма «Брат» и «Брат-2» в Новосибирске

7 сентября в гастробаре «Нюра» пройдет уникальное музыкальное событие. В исполнении группы «Импульсы» прозвучат культовые композиции из легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2».

Погружение в атмосферу 90-х

Этот трибьют позволит вам вновь ощутить дух времени: хиты из культового фильма будут исполнены под живые гитарные риффы и мощный вокал профессиональных музыкантов. Музыка, которая стала символом целой эпохи, подарит незабываемые эмоции и воспоминания.

Не упустите возможность!

Начало выступления запланировано на 20:00. Приходите в «Нюра», расположенный по адресу: ул. Советская, 52, и насладитесь великолепным концертом в компании единомышленников.