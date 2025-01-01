Музыка из аниме Миядзаки. Квартет из Agidel Orchestra

Путешествие по вселенной Ghibli с квартетом «Агидель»

Струнный квартет «Агидель» приглашает вас на волшебный концерт, где оживут самые трогательные мелодии из аниме-шедевров Хаяо Миядзаки. Погрузитесь в мир, где звуки скрипок, альта и виолончели становятся мостом в страну духов, летающих замков и лесных богов.

Музыка, проникающая в сердце

В программе концерта — шедевры композитора Дзё Хисаиси в камерном звучании. Этот японский композитор стал известен благодаря своим великолепным саундтрекам к фильмам Studio Ghibli. Его музыка — это не просто звуки, а целый мир эмоций и воспоминаний, который открывается каждому зрителю.

Авторские аранжировки

Квартет «Агидель» вдохновляется гением Дзё Хисаиси и представляет изысканные авторские аранжировки. Каждая композиция — дань уважения творческому союзу Хисаиси и Миядзаки, где музыка и визуальная поэзия сливаются в вечное искусство. Каждое произведение наполнено глубокими чувствами и меланхолией, что делает этот концерт незабываемым.

Не упустите возможность

Приходите и погрузитесь в атмосферу магии и красоты! Концерт станет отличной возможностью не только насладиться музыкой, но и вспомнить любимые моменты из фильмов, которые согревали сердца зрителей по всему миру.