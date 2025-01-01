Музыка из аниме Миадзаки: Квартет из Agidel Orchestra

Путешествие по вселенной Ghibli с квартетом «Агидель»

Струнный квартет «Агидель» приглашает вас в волшебное музыкальное путешествие. На концерте прозвучат самые трогательные мелодии из аниме-шедевров Хаяо Миядзаки, создавая атмосферу, наполненную магией и ностальгией.

Музыка, оживляющая миры

На сцене квартета звуки скрипок, альта и виолончели станут мостом в страну духов, летающих замков и лесных богов. Каждый аккорд перенесет зрителей в незабываемые миры, созданные гением Хаяо Миядзаки.

Шедевры Дзё Хисаиси

В программе концерта представлены шедевры композитора Дзё Хисаиси, известного своей музыкой для культовых фильмов Studio Ghibli. Квартет «Агидель» порадует зрителей изысканными авторскими аранжировками, которые подчеркивают уникальность каждой композиции.

Творческий союз

Творческий союз Дзё Хисаиси и Хаяо Миядзаки — это пример, где музыка и визуальная поэзия сливаются в вечное искусство. Каждая мелодия станет данью уважения этому уникальному сотрудничеству, которое подарило миру множество незабываемых моментов.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Погрузитесь в мир музыки и фантазии вместе с квартетом «Агидель».