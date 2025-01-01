Музыка Италии, Испании и Латинской Америки. Гитара, голос, орган

Музыкальное путешествие по Средиземноморью

«На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью», — так говорят о солнечном побережье Средиземного моря, где музыка и свет сливаются в единое целое. Вдохновлённая этой удивительной культурой, программа концерта объединит разнообразные музыкальные сочинения: от барочной изысканности до жарких ритмов ХХ века.

Вы услышите музыку, наполненную южным солнцем, дыханием улиц и тишиной соборов. Наше путешествие начнётся в Италии. Программу откроют сочинения композиторов раннего и центрального барокко, среди которых яркий темпераментный концерт Вивальди в переложении для гитары и органа, а также вокальные жемчужины творчества Каччини и Монтеверди.

Испанская тема и латинские ритмы

Испанская тема оживёт в знаменитом «Танце мельника» из балета Мануэля де Фальи — музыке, полной танцевального огня и ритмической свободы. В завершение концерта мы переместимся в Латинскую Америку, чтобы услышать пронзительную и захватывающую музыку Астора Пьяццоллы, которая заставляет мечтать и замирать от восторга.

Программа концерта

А. Вивальди. Концерт для мандолины с оркестром ре мажор RV 93

Р. Валентино. Соната ре минор: Adagio; Allegro

Дж. Фрескобальди. Токката №1

Дж. Каччини. Amarilli mia bella

К. Монтеверди. Lamento della Ninfa

М. де Фалья. Танец мельника из балета «Треуголка»

А. Лауро. Прелюдия

М. Джулиани. Каватина

Э. Вила-Лобос. Ария из «Бразильской бахианы №5»

Л. Делиб. Испанское болеро

А. Пьяццолла. Ave Maria

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Заслуженная артистка Республик Хакасия и Адыгея Екатерина Монисова (сопрано)

Анна Никулина (орган)

Мария Никулина (гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.