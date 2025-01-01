Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыка Италии, Испании и Латинской Америки. Гитара, голос, орган
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка Италии, Испании и Латинской Америки. Гитара, голос, орган

Музыка Италии, Испании и Латинской Америки. Гитара, голос, орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по Средиземноморью

«На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью», — так говорят о солнечном побережье Средиземного моря, где музыка и свет сливаются в единое целое. Вдохновлённая этой удивительной культурой, программа концерта объединит разнообразные музыкальные сочинения: от барочной изысканности до жарких ритмов ХХ века.

Вы услышите музыку, наполненную южным солнцем, дыханием улиц и тишиной соборов. Наше путешествие начнётся в Италии. Программу откроют сочинения композиторов раннего и центрального барокко, среди которых яркий темпераментный концерт Вивальди в переложении для гитары и органа, а также вокальные жемчужины творчества Каччини и Монтеверди.

Испанская тема и латинские ритмы

Испанская тема оживёт в знаменитом «Танце мельника» из балета Мануэля де Фальи — музыке, полной танцевального огня и ритмической свободы. В завершение концерта мы переместимся в Латинскую Америку, чтобы услышать пронзительную и захватывающую музыку Астора Пьяццоллы, которая заставляет мечтать и замирать от восторга.

Программа концерта

  • А. Вивальди. Концерт для мандолины с оркестром ре мажор RV 93
  • Р. Валентино. Соната ре минор: Adagio; Allegro
  • Дж. Фрескобальди. Токката №1
  • Дж. Каччини. Amarilli mia bella
  • К. Монтеверди. Lamento della Ninfa
  • М. де Фалья. Танец мельника из балета «Треуголка»
  • А. Лауро. Прелюдия
  • М. Джулиани. Каватина
  • Э. Вила-Лобос. Ария из «Бразильской бахианы №5»
  • Л. Делиб. Испанское болеро
  • А. Пьяццолла. Ave Maria

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Заслуженная артистка Республик Хакасия и Адыгея Екатерина Монисова (сопрано)
  • Анна Никулина (орган)
  • Мария Никулина (гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
27 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
17 августа в 18:00 Wino Bar
от 490 ₽
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
25 июля в 19:00 Spaten Haus Grand
от 1690 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше