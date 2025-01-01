Музыка Италии, Испании и Латинской Америки. Гитара, голос, орган

«На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью», — так говорят о солнечном побережье Средиземного моря, где музыка и свет сливаются в единое целое. Вдохновлённая этой удивительной культурой, программа концерта объединит разнообразные музыкальные сочинения: от барочной изысканности до жарких ритмов ХХ века.
Вы услышите музыку, наполненную южным солнцем, дыханием улиц и тишиной соборов. Наше путешествие начнётся в Италии. Программу откроют сочинения композиторов раннего и центрального барокко, среди которых яркий темпераментный концерт Вивальди в переложении для гитары и органа, а также вокальные жемчужины творчества Каччини и Монтеверди.
Испанская тема оживёт в знаменитом «Танце мельника» из балета Мануэля де Фальи — музыке, полной танцевального огня и ритмической свободы. В завершение концерта мы переместимся в Латинскую Америку, чтобы услышать пронзительную и захватывающую музыку Астора Пьяццоллы, которая заставляет мечтать и замирать от восторга.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.