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Билеты от 400₽
Киноафиша Музыка и живопись. В гостях у сказки

Музыка и живопись. В гостях у сказки

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
18 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Blues Brunch
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Blues Brunch
9 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
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