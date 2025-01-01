Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 400₽
Киноафиша Музыка и живопись. Сны и грёзы

Музыка и живопись. Сны и грёзы

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Жесткий стендап
18+
Юмор
Жесткий стендап
23 августа в 23:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
21 декабря в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
12 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше