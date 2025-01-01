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Билеты от 400₽
Киноафиша Музыка и живопись. Приглашение к танцу

Музыка и живопись. Приглашение к танцу

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 400 ₽

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