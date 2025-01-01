Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 400₽
Киноафиша Музыка и живопись. Музыкальное Рождество

Музыка и живопись. Музыкальное Рождество

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
5 октября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Леонид Серебренников. Давайте негромко… Песни Геннадия Гладкова
0+
Авторская песня Эстрада
Леонид Серебренников. Давайте негромко… Песни Геннадия Гладкова
11 сентября в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 800 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
25 июля в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше