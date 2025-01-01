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О концерте/спектакле
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 400₽
Киноафиша
Музыка и живопись. Детская
Музыка и живопись. Детская
6+
классическая музыка
Возраст
6+
Билеты от 400₽
О концерте/спектакле
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
3 ноября
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00
от 400 ₽
В ближайшие дни
18+
Поп
Наталия Гулькина
22 августа в 22:00
Petter
от 4500 ₽
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
12 ноября в 20:00
Москва
от 3300 ₽
12+
Классическая музыка
Романтический вечер с арфой и саксофоном при свечах. От классики до регтайма
24 августа в 17:00
Театральная хоромина
от 800 ₽
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