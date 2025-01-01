Музыка и танцы Петровского двора во Дворце Белосельских-Белозерских

Празднование 325-летия «Новолетия» во Дворце Белосельских-Белозерских

3 апреля в исторических стенах Дворца Белосельских-Белозерских состоится уникальный концерт, посвященный 325-летнему юбилею празднования Нового года с 1 января 1700 года. Это событие было введено по указу Петра I, который заменил древнерусский Новый год, приходившийся на 1 сентября.

Музыка и танцы петровской эпохи

В этот вечер зрителей ждет незабываемое представление в исполнении известных коллективов: Российского ансамбля старинной музыки и Ансамбля барочного танца «Amarillis». Также на сцене выступят солисты и хор, которые представят композиции, вдохновленные музыкой петровской эпохи.

Реконструкция Петровской ассамблеи

Программа концерта включает в себя реконструкцию Петровской ассамблеи, которая проходила в честь празднования Нового года 1 января 1700 года. Это мероприятие стало прообразом известного дворянского бала, который завершал празднование «Новолетия» при жизни Петра I, после торжественной церковной службы и празднования Рождества Христова.

Детали концерта

Исполнители: солисты, хор, Российский ансамбль старинной музыки, Ансамбль барочного танца «Amarillis»

солисты, хор, Российский ансамбль старинной музыки, Ансамбль барочного танца «Amarillis» Продолжительность: 1 час 45 минут с одним антрактом

1 час 45 минут с одним антрактом Рекомендовано: зрителям старше 6 лет

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу петровской эпохи и насладиться великолепной музыкой и танцами!