Музыка и свечи. Романтические вальсы: Шопен, Штраус, Чайковский. Концерт в оранжерее
Билеты от 2700₽
6+
О концерте/спектакле

Романтический концерт в оранжерее ВДНХ

Вас приглашают на уникальный концерт «Музыка и свечи», который состоится в оранжерее ВДНХ. Это прекрасная возможность насладиться вальсами трёх великих романтиков: Шопена, Штрауса и Чайковского.

Неповторимая атмосфера

Программа мероприятия обещает звучание любимых мелодий в мягком свете сотен свечей. Уникальная обстановка тропической оранжереи создаст незабываемую атмосферу, где каждый зритель сможет погрузиться в мир романтики и музыкального волшебства.

Живое акустическое звучание

На сцене оранжереи вы сможете услышать живую музыку, которая создаст эффект полного погружения. В этом зале, наполненном тропической зеленью, каждый звук будет восприниматься особенно ярко и эмоционально.

Не упустите шанс!

Этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей классической музыки и романтической атмосферы. Приходите насладиться великолепием вальсов, которые объединяют сердца и создают непередаваемое чувство единения с искусством.

Купить билет на концерт Музыка и свечи. Романтические вальсы: Шопен, Штраус, Чайковский. Концерт в оранжерее

Помощь с билетами
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
