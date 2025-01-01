Меню
Музыка и стихи про Новый год и Рождество
Киноафиша Музыка и стихи про Новый год и Рождество

Спектакль Музыка и стихи про Новый год и Рождество

12+
Возраст 12+

О спектакле

Праздничная музыкально-поэтическая программа в театре «НЕОЛИРА»

В канун Нового года всем хочется мечтать и верить в то, что все загаданное обязательно сбудется! Дети пишут письма Деду Морозу и ждут подарков под праздничной елкой. Весь мир замирает в предвкушении чуда. Театр «НЕОЛИРА» подготовил неповторимую музыкально-поэтическую программу, где каждый зритель сможет погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства.

Поэзия золотого и серебряного века

В этот вечер прозвучит новогодняя поэзия Золотого и Серебряного века, а также стихи современных авторов. В программе:

  • Иосиф Бродский
  • Борис Пастернак
  • Марина Цветаева
  • Алексей Апухтин
  • Анна Ахматова
  • Сергей Есенин
  • Владимир Маяковский
  • Булат Окуджава
  • Игорь Северянин
  • Николай Гумилев
  • Александр Блок
  • Иван Бунин
  • Константин Бальмонт
  • Арсений Тарковский
  • Осип Мандельштам
  • Владимир Соловьев
  • Владимир Набоков
  • Саша Чёрный
  • и другие мастера слова.

Музыка для волшебного вечера

Также зрителей ждёт рождественская музыка в исполнении фортепиано и скрипки. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Сергей Рахманинов
  • Пётр Чайковский
  • Александр Скрябин
  • Антон Тарасов
  • и других.

Читающий вечер

К чтению прозы и стихов выйдет композитор и автор Антон Тарасов. Он – не только талантливый писатель, подаривший миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», но и основатель театра «НЕОЛИРА». Антон также является продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Исполнители

Музыкальную часть вечера обеспечат:

  • Фортепиано: Алексей Швыдкин – лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств.
  • Скрипка: Никита Шишкин – лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время он стал центром культурной жизни региона, предлагая более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны и спектакли. Каждый вечер здесь дарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Все билеты на программу участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Продолжительность вечера – 2 часа.

