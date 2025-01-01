Спектакль Музыка и стихи про Новый год и Рождество

Праздничная музыкально-поэтическая программа в театре «НЕОЛИРА»

В канун Нового года всем хочется мечтать и верить в то, что все загаданное обязательно сбудется! Дети пишут письма Деду Морозу и ждут подарков под праздничной елкой. Весь мир замирает в предвкушении чуда. Театр «НЕОЛИРА» подготовил неповторимую музыкально-поэтическую программу, где каждый зритель сможет погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства.

Поэзия золотого и серебряного века

В этот вечер прозвучит новогодняя поэзия Золотого и Серебряного века, а также стихи современных авторов. В программе:

Иосиф Бродский

Борис Пастернак

Марина Цветаева

Алексей Апухтин

Анна Ахматова

Сергей Есенин

Владимир Маяковский

Булат Окуджава

Игорь Северянин

Николай Гумилев

Александр Блок

Иван Бунин

Константин Бальмонт

Арсений Тарковский

Осип Мандельштам

Владимир Соловьев

Владимир Набоков

Саша Чёрный

и другие мастера слова.

Музыка для волшебного вечера

Также зрителей ждёт рождественская музыка в исполнении фортепиано и скрипки. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:

Сергей Рахманинов

Пётр Чайковский

Александр Скрябин

Антон Тарасов

и других.

Читающий вечер

К чтению прозы и стихов выйдет композитор и автор Антон Тарасов. Он – не только талантливый писатель, подаривший миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», но и основатель театра «НЕОЛИРА». Антон также является продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Исполнители

Музыкальную часть вечера обеспечат:

Фортепиано: Алексей Швыдкин – лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств.

Скрипка: Никита Шишкин – лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время он стал центром культурной жизни региона, предлагая более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны и спектакли. Каждый вечер здесь дарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Все билеты на программу участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Продолжительность вечера – 2 часа.