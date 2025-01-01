Спектакль Музыка и стихи про Новый год и Рождество

В канун Нового года всем хочется мечтать и верить в то, что все загаданное обязательно сбудется! Дети пишут письма Деду Морозу и ждут подарков под праздничной елкой. Весь мир замирает в предвкушении чуда. Театр «НЕОЛИРА» подготовил неповторимую музыкально-поэтическую программу, где каждый зритель сможет погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства.
В этот вечер прозвучит новогодняя поэзия Золотого и Серебряного века, а также стихи современных авторов. В программе:
Также зрителей ждёт рождественская музыка в исполнении фортепиано и скрипки. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как:
К чтению прозы и стихов выйдет композитор и автор Антон Тарасов. Он – не только талантливый писатель, подаривший миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», но и основатель театра «НЕОЛИРА». Антон также является продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».
Музыкальную часть вечера обеспечат:
Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время он стал центром культурной жизни региона, предлагая более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны и спектакли. Каждый вечер здесь дарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.
Все билеты на программу участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Продолжительность вечера – 2 часа.