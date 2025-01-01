Спектакль Музыка и стихи про Новый год и Рождество

Праздничная музыкально-поэтическая программа в театре «НЕОЛИРА»

В канун Нового года мы все хотим мечтать и верить в то, что загаданные желания сбудутся. Дети пишут письма Деду Морозу, а весь мир замирает в предвкушении чуда. Театр «НЕОЛИРА» приглашает вас на праздничную музыкально-поэтическую программу, которая подарит волшебство этого времени года.

Новогодняя поэзия и музыка

В этот вечер вы услышите новогоднюю поэзию Золотого и Серебряного века, а также актуальные стихи современных авторов. В программе: произведения Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея Есенина и многих других. Музыка на фортепиано и скрипке создаст уникальную атмосферу праздника, исполнив произведения таких композиторов, как Сергей Рахманинов, Пётр Чайковский и Александр Скрябин.

Антон Тарасов — ведуший вечера

Читает программу Антон Тарасов — композитор и писатель с психологическим образованием. Он автор популярных хитов и книги «Пара штрихов тому назад», а также основатель театра «НЕОЛИРА» и организатор фестиваля «Белая ночь поэзии». Его талант и увлечение поэзией сделают ваше новогоднее путешествие незабываемым.

Музыкальные исполнители

На сцене также выступят:

— лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств (фортепиано); Никита Шишкин — лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа (скрипка).

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и уже успел завоевать любовь зрителей благодаря более чем сотне представлений: поэтическим вечерам, конкурсам, спектаклям и другим мероприятиям. Каждое выступление театра дарит зрителям неповторимые эмоции.

Не упустите возможность стать частью чудесного новогоднего события! Все билеты дадут вам шанс участвовать в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Продолжительность программы — 2 часа.