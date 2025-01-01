Театрализованный концерт «Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи»

Известные артисты и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашают вас на незабываемый театризированный концерт, посвященный теме любви. Вечер состоится под руководством выдающегося артиста Вадима Андреева и станет настоящим погружением в мир музыки, художественного слова и визуальных образов.

О программе

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе вы услышите популярные произведения классической музыки, которые отражают многогранность и величие любви. Актерское мастерство Вадима Андреева и выступления солистов Большого театра — Константина Шушакова, Изабеллы Мерман и Дмитрия Бооса — добавят уникальности этому событию.

Что слушать?

Концерт включает в себя два отделения. В первом отделении зрители смогут насладиться:

«Вокализ» — С.В. Рахманинов

«Не пой, красавица, при мне» — С.В. Рахманинов

«День ли царит» — П.И. Чайковский

Ария Роберта из оп. «Иоланта» — П.И. Чайковский

Вальс Мюзетты из оп. «Богема» — Дж. Пуччини

Дуэт Виолетты и Альфреда из оп. «Травиата» — Дж. Верди

Ария Елецкого из оп. «Пиковая дама» — П.И. Чайковский

Дуэт Мими и Рудольфо из оп. «Богема» — Дж. Пуччини

Во втором отделении звучат:

Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» — И. Кальман

Ария Джудитты из оперетты «Джудитта» — Ф. Легар

Ария принца Су Хонга из оперетты «Страна улыбок» — Ф. Легар

Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» — Ф. Легар

«Non ti scordar di me» — Э. Куртис

«Что так сердце растревожено» — Т. Хренников

«Нежность» — А. Пахмутова

«Мелодия» — А. Пахмутова

«Благодарю тебя» — А. Бабаджанян

«Синяя вечность» — М. Магомаев

«Лебединая верность» — Е. Мартынов

«O sole mio» — Э. Капуа

Обращаем внимание, что программа может изменяться.

Детали мероприятия

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Продолжительность мероприятия составит два отделения по 1 часу 10 минут каждое. Рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Стоимость билетов

Цены на билеты варьируются от 1000 до 7000 рублей. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и поэтическим словом!

Организатор: АНО «ЦКиПИ «Консонанс».