Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи
Билеты от 1000₽
Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театрализованный концерт «Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи»

Известные артисты и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашают вас на незабываемый театризированный концерт, посвященный теме любви. Вечер состоится под руководством выдающегося артиста Вадима Андреева и станет настоящим погружением в мир музыки, художественного слова и визуальных образов.

О программе

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе вы услышите популярные произведения классической музыки, которые отражают многогранность и величие любви. Актерское мастерство Вадима Андреева и выступления солистов Большого театра — Константина Шушакова, Изабеллы Мерман и Дмитрия Бооса — добавят уникальности этому событию.

Что слушать?

Концерт включает в себя два отделения. В первом отделении зрители смогут насладиться:

  • «Вокализ» — С.В. Рахманинов
  • «Не пой, красавица, при мне» — С.В. Рахманинов
  • «День ли царит» — П.И. Чайковский
  • Ария Роберта из оп. «Иоланта» — П.И. Чайковский
  • Вальс Мюзетты из оп. «Богема» — Дж. Пуччини
  • Дуэт Виолетты и Альфреда из оп. «Травиата» — Дж. Верди
  • Ария Елецкого из оп. «Пиковая дама» — П.И. Чайковский
  • Дуэт Мими и Рудольфо из оп. «Богема» — Дж. Пуччини

Во втором отделении звучат:

  • Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» — И. Кальман
  • Ария Джудитты из оперетты «Джудитта» — Ф. Легар
  • Ария принца Су Хонга из оперетты «Страна улыбок» — Ф. Легар
  • Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» — Ф. Легар
  • «Non ti scordar di me» — Э. Куртис
  • «Что так сердце растревожено» — Т. Хренников
  • «Нежность» — А. Пахмутова
  • «Мелодия» — А. Пахмутова
  • «Благодарю тебя» — А. Бабаджанян
  • «Синяя вечность» — М. Магомаев
  • «Лебединая верность» — Е. Мартынов
  • «O sole mio» — Э. Капуа

Обращаем внимание, что программа может изменяться.

Детали мероприятия

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Продолжительность мероприятия составит два отделения по 1 часу 10 минут каждое. Рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Стоимость билетов

Цены на билеты варьируются от 1000 до 7000 рублей. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и поэтическим словом!

Организатор: АНО «ЦКиПИ «Консонанс».

Купить билет на концерт Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

Октябрь
Ноябрь
20 октября понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽
17 ноября понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

