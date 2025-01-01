Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

Известные артисты и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашают вас на незабываемый театризированный концерт, посвященный теме любви. Вечер состоится под руководством выдающегося артиста Вадима Андреева и станет настоящим погружением в мир музыки, художественного слова и визуальных образов.
Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе вы услышите популярные произведения классической музыки, которые отражают многогранность и величие любви. Актерское мастерство Вадима Андреева и выступления солистов Большого театра — Константина Шушакова, Изабеллы Мерман и Дмитрия Бооса — добавят уникальности этому событию.
Концерт включает в себя два отделения. В первом отделении зрители смогут насладиться:
Во втором отделении звучат:
Обращаем внимание, что программа может изменяться.
Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Продолжительность мероприятия составит два отделения по 1 часу 10 минут каждое. Рекомендуется зрителям старше 12 лет.
Цены на билеты варьируются от 1000 до 7000 рублей. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и поэтическим словом!
Организатор: АНО «ЦКиПИ «Консонанс».