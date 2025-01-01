Концерт «Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи»
В этом театрализованном концерте тема любви, во всем её многообразии и величии, станет центральной. Слушатели смогут погрузиться в удивительный мир красоты, сотканный из музыки, художественного слова и визуальных образов.
Современные светотехнические возможности Камерного зала Дома музыки допомогут создать особую атмосферу, позволяющую зрителям ощутить более глубокую связь с искусством и артистами. Этот вечер, благодаря таланту выдающегося актера и мастера художественного слова Вадима Андреева, выйдет далеко за рамки обычного концерта.
Участники концерта
В программе примут участие:
- Вадим Андреев – художественное слово
- Константин Шушаков – баритон, солист Большого театра
- Изабелла Мерман – сопрано
- Дмитрий Боос – тенор
- Симфонический оркестр «Русская филармония»
Музыкальная программа
Программа состоит из двух отделений:
I отделение:
- «Вокализ», С.В. Рахманинов
- «Не пой, красавица, при мне», С.В. Рахманинов
- «День ли царит», П.И. Чайковский
- Ария Роберта из оп. «Иоланта», П.И. Чайковский
- Вальс Мюзетты из оп. «Богема», Дж. Пуччини
- Дуэт Виолетты и Альфреда из оп. «Травиата», Дж. Верди
- Ария Елецкого из оп. «Пиковая дама», П.И. Чайковский
- Дуэт Мими и Рудольфо из оп. «Богема», Дж. Пуччини
II отделение:
- Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка», И. Кальман
- Ария Джудитты из оперетты «Джудитта», Ф. Легар
- Ария принца Су Хонга из оперетты «Страна улыбок», Ф. Легар
- Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова», Ф. Легар
- «Non ti scordar di me», Э. Куртис
- «Что так сердце растревожено», Т. Хренников
- «Нежность», А. Пахмутова
- «Мелодия», А. Пахмутова
- «Благодарю тебя», А. Бабаджанян
- «Синяя вечность», М. Магомаев
- «Лебединая верность», Е. Мартынов
- «O sole mio», Э. Капуа
Информация для зрителей
Продолжительность концерта составит два отделения по 1 час 10 минут. Сбор гостей – в 18:00, начало концерта – в 19:00. Возрастное ограничение: 12+. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 7000 рублей.
Организатор: АНО «ЦКиПИ "Консонанс"». Обратите внимание, что в программе возможны изменения.