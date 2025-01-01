Меню
Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи
Билеты от 1000₽
Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи»

В этом театрализованном концерте тема любви, во всем её многообразии и величии, станет центральной. Слушатели смогут погрузиться в удивительный мир красоты, сотканный из музыки, художественного слова и визуальных образов.

Современные светотехнические возможности Камерного зала Дома музыки допомогут создать особую атмосферу, позволяющую зрителям ощутить более глубокую связь с искусством и артистами. Этот вечер, благодаря таланту выдающегося актера и мастера художественного слова Вадима Андреева, выйдет далеко за рамки обычного концерта.

Участники концерта

В программе примут участие:

  • Вадим Андреев – художественное слово
  • Константин Шушаков – баритон, солист Большого театра
  • Изабелла Мерман – сопрано
  • Дмитрий Боос – тенор
  • Симфонический оркестр «Русская филармония»

Музыкальная программа

Программа состоит из двух отделений:

I отделение:

  • «Вокализ», С.В. Рахманинов
  • «Не пой, красавица, при мне», С.В. Рахманинов
  • «День ли царит», П.И. Чайковский
  • Ария Роберта из оп. «Иоланта», П.И. Чайковский
  • Вальс Мюзетты из оп. «Богема», Дж. Пуччини
  • Дуэт Виолетты и Альфреда из оп. «Травиата», Дж. Верди
  • Ария Елецкого из оп. «Пиковая дама», П.И. Чайковский
  • Дуэт Мими и Рудольфо из оп. «Богема», Дж. Пуччини

II отделение:

  • Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка», И. Кальман
  • Ария Джудитты из оперетты «Джудитта», Ф. Легар
  • Ария принца Су Хонга из оперетты «Страна улыбок», Ф. Легар
  • Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова», Ф. Легар
  • «Non ti scordar di me», Э. Куртис
  • «Что так сердце растревожено», Т. Хренников
  • «Нежность», А. Пахмутова
  • «Мелодия», А. Пахмутова
  • «Благодарю тебя», А. Бабаджанян
  • «Синяя вечность», М. Магомаев
  • «Лебединая верность», Е. Мартынов
  • «O sole mio», Э. Капуа

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит два отделения по 1 час 10 минут. Сбор гостей – в 18:00, начало концерта – в 19:00. Возрастное ограничение: 12+. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 7000 рублей.

Организатор: АНО «ЦКиПИ "Консонанс"». Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи

Помощь с билетами
Январь
16 января пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

