Концерт «Музыка и слово. Любовь сквозь эпохи»

В этом театрализованном концерте тема любви, во всем её многообразии и величии, станет центральной. Слушатели смогут погрузиться в удивительный мир красоты, сотканный из музыки, художественного слова и визуальных образов.

Современные светотехнические возможности Камерного зала Дома музыки допомогут создать особую атмосферу, позволяющую зрителям ощутить более глубокую связь с искусством и артистами. Этот вечер, благодаря таланту выдающегося актера и мастера художественного слова Вадима Андреева, выйдет далеко за рамки обычного концерта.

Участники концерта

В программе примут участие:

Вадим Андреев – художественное слово

Константин Шушаков – баритон, солист Большого театра

Изабелла Мерман – сопрано

Дмитрий Боос – тенор

Симфонический оркестр «Русская филармония»

Музыкальная программа

Программа состоит из двух отделений:

I отделение:

«Вокализ», С.В. Рахманинов

«Не пой, красавица, при мне», С.В. Рахманинов

«День ли царит», П.И. Чайковский

Ария Роберта из оп. «Иоланта», П.И. Чайковский

Вальс Мюзетты из оп. «Богема», Дж. Пуччини

Дуэт Виолетты и Альфреда из оп. «Травиата», Дж. Верди

Ария Елецкого из оп. «Пиковая дама», П.И. Чайковский

Дуэт Мими и Рудольфо из оп. «Богема», Дж. Пуччини

II отделение:

Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка», И. Кальман

Ария Джудитты из оперетты «Джудитта», Ф. Легар

Ария принца Су Хонга из оперетты «Страна улыбок», Ф. Легар

Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова», Ф. Легар

«Non ti scordar di me», Э. Куртис

«Что так сердце растревожено», Т. Хренников

«Нежность», А. Пахмутова

«Мелодия», А. Пахмутова

«Благодарю тебя», А. Бабаджанян

«Синяя вечность», М. Магомаев

«Лебединая верность», Е. Мартынов

«O sole mio», Э. Капуа

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит два отделения по 1 час 10 минут. Сбор гостей – в 18:00, начало концерта – в 19:00. Возрастное ограничение: 12+. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 7000 рублей.

Организатор: АНО «ЦКиПИ "Консонанс"». Обратите внимание, что в программе возможны изменения.